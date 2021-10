C’era davvero qualcuno che pensava di dare al solo Locatelli la responsabilità di ricostruire la squadra? La Juve ieri è affondata perché è tornata a una formazione normale e non può farlo. Non ha uomini più forti degli altri, sono tutti ottimi giocatori normali. McKennie, Locatelli, Kulusevski, Morata, Rabiot, Bentancur e via dicendo. E tutti insieme fanno un’ottima squadra normale. Molti dei giocatori della Juve li hanno anche le altre squadre, non fanno differenza. Questa situazione tecnica è figlia di una situazione societaria complessa, decisamente troppo orientata al debito.La Juve oggi ha difficoltà a scegliere giocatori, ma inventare non è il mestiere dei molto ricchi. Preferiscono fare la Superlega. Allegri è un ottimo allenatore sperduto nella confusione. Che senso ha fare paragoni con Pirlo? Risolve qualcosa? Porta nuova competenza o nuovi soldi? Spiega solo che era stata sbagliata la prognosi, non era nemmeno Pirlo il problema. La Juve ha cambiato quattro volte allenatore in tre anni: è chiaro che c’è un problema complessivo di ambiente". Così Marioha parlato della Juventus a calciomercato.com.