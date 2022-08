Intervenuto su Calciomercato.com, Marioha parlato anche di Massimilianoall'interno di una riflessione tattica sul calcio italiano: "La Juve contro l'Atletico Madrid ha tenuto la palla per il 55% del tempo, ha fatto cento passaggi corretti più dell'Atletico e ha preso quattro gol. [...] Siamo a dodici anni dall'invenzione del tiki taka, nel calcio sono tre generazioni, si potrebbe anche avere un'idea nuova. Potrebbe perfino tornare in auge il vecchio contropiede, che non significa per forza difendersi, significa aspettare gli avversari per avere spazio alle loro spalle. Nel calcio conta questo, trovare spazio. Se si portano lentamente giocatori in avanti, si troveranno sempre difese già schierate. A me piacciono le squadre che non hanno un solo gioco, quelle che sanno interpretare le partite, che sanno anche sorprendere. Lo stesso Allegri, il più italiano del mazzo, è diventato un palleggiatore".