Mario Sconcerti analizza il momento della Juve con un editoriale su Il Corriere della Sera: "Allegri era noioso, insistente signore vendicativo - scrive -. Alla fine molti si sono vendicati di lui. Era temuto, ma la paura è un sentimento, muove legioni. Temo che Sarri non faccia paura, voglia solo convincere il suo prossimo. L’approccio è giusto sempre in base alla terra che lo accoglie. La Juve oggi è satura di situazioni, non accetta più sermoni. Infatti fa quel che vuole. Con una Juve così piena di noia diventa un campionato incompleto, può venire in mente ad altri di riempirlo. Si può? Direi di sì".