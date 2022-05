Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, commenta così il "caso Vlahovic": "E’ stata una provocazione voluta, uno schiaffo a tutto quel popolo juventino che lo rimprovera per il suo gioco grigio. Ed è stata un’umiliazione per Vlahovic. Io non credo nel valore pedagogico dell’umiliazione, credo anzi provochi risentimento lungo contro chi la procura. Sono e resto per la solidità di Allegri, ma sta esagerando sul campo e nelle conclusioni. Se Vlahovic è troppo frenetico lo freni, ma non può essere Vlahovic l'unica cosa di cui parlare alla gente. Non si difende raccontandone i limiti. Ci dica perché Vlahovic non riesce più a tirare in porta: sbaglia occasioni o non ne ha? Provi finalmente a dare soluzioni piuttosto che raccontare problemi. In fondo è il compito suo".