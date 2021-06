Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, soffermandosi sulla Juve che verrà: “Sarà molto interessante capire come Allegri costruirà la Juve. Se entrerà un regista, salterà un attaccante automaticamente, quindi si andrà verso qualcosa di vicino a un 4-3-3. Credo che Allegri farebbe al volo un cambio con lo United tra Pogba e Ronaldo. Ha giocato e vinto un campionato con Morata e Tevez, ha perso con loro una Champions solo in finale, ma avendo Vidal Marchisio Pirlo e Pogba a centrocampo. Dybala può fare benissimo il Tevez di cui ha meno forza psicologica, ma, in tempi normali, gli stessi gol. Pogba aiuterebbe molto la quadratura del cerchio. Un centrocampo con Betancur, De Paul e Pogba, con Rabiot, Arthur e McKennie in panchina sarebbe da vertice immediato.



Cuadrado e Chiesa potrebbero bilanciarsi tra destra e sinistra, con De Ligt e Bonucci. Mancherebbe un centravanti di riserva da dieci reti, uno alla Raspadori, bravissimo nel chiudere i triangoli in area con chi ha i piedi e le idee giuste. Ronaldo non sarebbe un’assenza da poco, mancherebbero trenta gol da coprire. Ma sarebbe una squadra equilibrata subito. E forse anche liberata. Una classica grande squadra all’Allegri”.