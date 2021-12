Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Marioha parlato anche della, tra i problemi in attacco e le critiche a Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero: "Ai bianconeri non manca l'attaccante, ma la qualità, mancano i gol. Se prendiamo i 4 attaccanti, soloha fatto 6 reti, gli altri sono dietro. Non è un reparto affidabile per i risultati che cerca. Morata è un ottimo giocatore eè un ragazzo diverso, ma mancano tanti gol. Manca la punta da 25 gol sicuri, non c'è dubbio.? Forse ora risente del non avere una squadra non sua. Ha preso una formazione che era quarta-quinta e qualche risultato lo sta ottenendo. Non si può vincere sempre e questo i tifosi della Juventus non vogliono capirlo. La Juve ha vinto 9 scudetti di fila quando le milanesi erano in ricostruzione. Dipende molto dagli avversari. Allegri non è in discussione, è la parte più sicura di questa squadra".