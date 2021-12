Mario Sconcerti, intervenuto su calciomercato.com, ha parlato di Juventus: "Alla Juve sta mancando Cuadrado, che è sempre stato l’equilibratore della squadra, occupando di fatto due ruoli: questo aspetto mi sembra che sia stato poco sottolineato. Credo che Allegri sia certamente in imbarazzo. Ha provato a fare praticamente tutto, ora sta provando Pellegrini e Kaio Jorge. Certo che se dopo 12 minuti ti si fa male Dybala allora si fa davvero dura. Quello che colpiva era che il Venezia arrivava sempre in area, palleggiando bene. Era lì che vedi la fragilità. La Juve è una squadra nata male e cominciata peggio. Champions? Dipende anche da che tipo di mercato farà la Juve. Se per esempio prende Vlahovic allora tutto è possibile".