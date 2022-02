Le parole di Mario Sconcerti, sul suo editoriale per il Corriere della Sera:



"Un discorso a parte merita la Juve di Vlahovic. In un campionato di pressing e difese schierate a centrocampo, il contropiede di Allegri è una sorpresa. E il calcio questo deve essere, sorpresa. Spesso abbiamo un concetto strano della modernità, pensiamo sia la cosa migliore. In realtà è solo l’ultima e non cancella il buono di quello che è venuto prima. In sostanza, Einstein è stato un genio, ma della fisica di Galileo se ne parla ancora tanto. Allegri è Galileo, vecchio di

secoli, ma sempre capace di vincere. E Vlahovic gli è cascato come un pennello".