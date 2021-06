Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato dei 'ritorni' di Allegri e Ancelotti.



NON E' UN CASO - "Non è un caso che due delle tre squadre del gruppo dei resistenti della Superlega, Juve e Real, siano tornati ai vecchi allenatori. Non c'è più voglia di sperimentare, si va sul sicuro. Servono certezze anche a Madrid, e Ancelotti queste certezze le dà".



ANCELOTTI - "Sì, è un grande gestore. Certo, bisognerà vedere che tipo di squadra gli farà Florentino Perez e che tipo di calcio si troverà intorno. Per prima cosa il Real dovrà vincere la Liga. Mancare per due anni di fila il campionato per il Real è inaccettabile. Anche perché - con la linea dura dell’UEFA - la Champions è a rischio".