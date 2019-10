Mario Sconcerti ha parlato così a Calciomercato.com: "Massimiliano Allegri e Mario Mandzukic, di nuovo assieme. Dove? Molto probabilmente al Manchester United, perché gli indizi iniziano ad essere davvero molti. Dai silenzi prudenti dell'ex allenatore della Juventus ai ripetuti 'no' del centravanti croato alle proposte, anche molto allettanti economiche, che gli sono arrivate nelle ultime settimane. La scelta giusta per entrambi? Di sicuro lo sarebbe per Allegri, che in un campionato ricco di “giochisti” saprebbe perfettamente come muoversi".