Le parole del giornalista Mario Sconcerti, a commento di Juve-Inter, a calciomercato.com:



"La finta Juve di Allegri, un po' grande squadra e un po' scomparsa, ha un ultimo dovere, capirsi e far capire a chi la finanzia quale sia la sua natura ultima. Se sta tornando squadra o stia approfittando dei limiti degli altri. C'è qualcosa di vasto in questa Juve ma anche qualcosa che fa riflettere. La fantasia arriva solo da Cuadrado, che è un maratoneta del gusto, non uno specialista. Ma con l'Inter la differenza è importante: la Juve continua a poter scegliere, perfino quando rinuncia a Dybala. L'Inter è costretta a moltiplicare ogni idea di Marotta. Fa la squadra che può, non quella che vuole".