Emergono nuovi dettagli sul caso scommesse, in particolare sul contenuto dellaprelevata dalla procura di La Spezia da Maurizio. ella chiavetta ci sarebbe un audio, una registrazione di una conversazione tra calciatori che parlano di un "banco scommesse" a Dubai. Come riporta Il Giornale, questo file, insieme agli altri, avrebbe "incuriosito" gli inquirenti, ora al lavoro per verificarne l'autenticità e per stabilire se le voci corrispondenti al dialogo registrato (illecitamente o meno" corrispondano effettivamente ai giocatori menzionati da Petra in alcune interviste.