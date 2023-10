Marco Tardelli, ex giocatore della Juve, ha commentato così sulla Stampa la vicenda sulle scommesse nel mondo del calcio: "Tre azzurri importanti per il nostro calcio che si ritrovano nella bufera, in un mondo a loro sconosciuto dove il ricatto e le minacce sono all’ordine del giorno e come con le sabbie mobili affondano sempre più fino a lasciarsi andare. Ragazzi che come tutti noi sognavano di poter giocare un giorno nella squadra della propria città, vestire la maglia per la quale avevano sempre tifato. Ragazzi dai quali pretendiamo forse troppo, perché sono ragazzi non uomini.. Davvero vogliamo caricarla tutta sulle loro spalle? Ecco, io non ci sto. Siamo noi genitori i primi a trasformarli in piccoli mostri, i primi a viziarli e a permettergli tutto, a coccolarli perché sono diventati delle banche, a passare sopra a quei comportamenti che con il tempo diventano sempre più deleteri. Dimenticando di ricordargli i veri valori della vita".