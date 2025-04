Repubblica - Scommesse, il gruppo 'Las Vegas' nel ritiro della Nazionale. E Perin: 'Possibile che nessuno giochi a poker?'

Getty Images

. È una dichiarazione attribuita al portiere della Juventus , che scherzando si lamentava della mancanza di compagni di poker: in realtà si sbagliava. Perché – come riporta l’edizione odierna de La Repubblica tornando ad approfondire il caso delle scommesse su siti illegali che nei giorni scorsi ha investito del mondo del calcio italiano – l'Under 21 in campo fino a pochi anni fa era una riserva di giocatori (anche d'azzardo).

Scommesse, la chat 'Las Vegas' nel ritiro della Nazionale

Il caso di Florenzi

La situazione, come spiega anche Calcio & Finanza, emerge dalle analisi del telefono di, che di quel gruppo per un breve periodo aveva fatto parte e che è finito al centro delle indagini. C’è una chat WhatsApp, per esempio, che si chiamavache, secondo la polizia, serviva a "organizzare delle partite di poker in presenza durante i loro incontri per i vari ritiri dellaitaliana di calcio, oltre a pubblicare le relative cifre dovute da ognuno". C’eranocon tanto di foto con fiches e tavolo verde durante il ritiro. A giocare è anche Zaniolo. Che, però, ha i conti sotto controllo. "Mi ha scritto quello del poker che deve pagare" dice Tonali. "Quanto devo fare?" gli chiede Zaniolo, preoccupato. "I miei scazzano, aspetta che glielo dico, altrimenti mi bloccano tutti i conti". "2.3" risponde Tonali. Che tira dentro al gioco anche altri compagni.Su tuttiche "si ciucciava tanti soldi in poco tempo" dice Tonali all’amico allibratore De Giacomo. Tonali, secondo la ricostruzione che fa la Polizia, lo convince a giocare sui siti di scommesse clandestini, quelli paralleli. "Frate tiratelo in mezzo a giocare senza lo zero almeno" gli dice l’allibratore, adombrando la possibilità di prendere la commissione anche per Tonali. "Intanto prendi qualcosina tu e lui risparmia qualche cosa (…) Perché altrimenti poi io gli devo chiedere tutti insieme perché automaticamente poi un miliardo e quindi devo chiedergli per forza tutti i soldi…".Florenzi gioca sul tennis. Ma, a credere alle parole dei suoi amici, anche sul calcio. Circostanza questa che, se fosse verificata, potrebbe dargli guai con la giustizia sportiva. Florenzi era comunque un ottimo scommettitore. Una sera stava per vincere 270mila euro. "Mi ha detto che gli manca solo il PSG…" diceva Tonali. "Vabbè dai ma è un miracolato vero" risponde l’allibratore. Spiegando che partite aveva indovinato e consigliando un cash out, cioè di uscire dalla scommessa prima guadagnando una cifra certa. "Siviglia ieri il rigore al novantesimo… adesso questi il rigore, sbagliano… centesimo, altro rigore… goal… follia. Comunque digli solo che esiste il cash out volendo… visto che mi sa che gli mancano due partite. Poi se quando gliene manca vuole coprirsi di una cifra magari superiore a quella che gli fa fare il sito, te la gira e vediamo…", le frasi contenute in un messaggio vocale.





