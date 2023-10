Per Sandrosembra si vada verso una pena meno lunga del previsto per il caso scommesse. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport infatti i legali del centrocampista avrebbero raggiunto un accordo per uno stop di dieci mesi più altri otto di pene detentive (incontri con associazioni dilettantistiche e squadre giovanili da svolgere in Italia, oltre ad una terapia). Salterebbe però l'eventuale Europeo in programma la prossima estate.