Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato le vicende legate al caso scommesse: "Vediamo prima le carte, di cosa stiamo parlando e chi riguarda. Per quanto riguarda la Lazio io ho sempre fatto battaglie per la trasparenza, correttezza, rispetto delle norme. Non so se son fatti attuali o pregressi, valuteremo al momento opportuno"