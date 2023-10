Intervenuto ai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport, anche l'agente Andreaha parlato del caso di Nicolò, suo ex assistito. Ecco il suo pensiero sul centrocampista della: "È un ragazzo molto giovane, bravissimo e molto buono. Mi dispiace molto che si trovi in questa situazione, per lui e per la sua famiglia. Non avevo alcun sentore che poteva esserci una situazione di questo tipo perché lui è un ragazzo molto chiuso e riservato, però mi sono fatto un'idea chiara e ho capito che la ludopatia è una malattia, e le malattie non guardano in faccia nessuno. Non dobbiamo essere solo dei censori, ma dobbiamo capire e supportare questi ragazzi. L'aiuto dei procuratori? Sicuramente è molto importante, noi avvisiamo sempre i nostri assistiti di ciò che è lecito e non lecito".