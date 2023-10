Fino ad ora Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono stati i giocatori, anche se con delle differenze, i giocatori coinvolti nel caso scommesse. L'inchiesta però può allargarsi ad altri nomi. Dai messaggi, dalle chat e dalle conversazioni infatti c'è l'ipotesi concreta che altri giocatori possono essere coinvolti come riferisce il Corriere della Sera. Riprendendo alcune confessioni di Fagioli, il centrocampista della Juve aveva usato termini come "giocavamo" e "altri", che portano a pensare appunto come l'inchiesta può allargarsi ad altri nomi in futuro.