Quanto successo negli ultimi giorni con le indagini in corso su Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, ha messo in primo il grande tema delle scommesse in Italie e soprattutto di quelle illegali. Ci sono quasi 10.000 siti di scommesse illegali attivi, con un giro d’affari impressionante di oltre 18,5 miliardi di euro all’anno, riferisce la Gazzetta dello Sport.Ma perché le persone decidono di utilizzare piattaforme illegali? Diversi possono essere i motivi: l’anonimato, la possibilità di effettuare pagamenti in contanti e non tassati e, in caso di controversie, l’assenza di tutele. La maggior parte delle scommesse avviene online, spesso tramite applicazioni come Whatsapp o Telegram.