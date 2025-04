Scommesse illegali e poker online: cosa rischiano i giocatori coinvolti

Tra gli indagati di un’inchiesta sulle scommesse illegali online figurerebbero dodici calciatori che hanno militato in Serie A tra il 2021 e il 2023, alcuni dei quali ancora attivi nel campionato italiano. L’indagine ha portato al sequestro di 1,5 milioni di euro e coinvolge due presunti gestori di piattaforme clandestine di gioco, Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera. Secondo gli inquirenti, i due si sarebbero avvalsi del supporto di tre amministratori di una gioielleria di Milano – Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini – utilizzata come canale occulto per la gestione dei fondi legati alle scommesse.

Alessandro Florenzi

Nicolò Zaniolo

Mattia Perin

Weston McKennie

Leandro Paredes

Angel Di Maria

Raoul Bellanova

Samuele Ricci

Cristian Buonaiuto

Matteo Cancellieri

Adames Hector Junior Firpo

Cosa rischiano per la giustizia sportiva

Gli atti alla Giustizia sportiva

I nomi dei calciatori sarebbero emersi dall’analisi dei telefoni cellulari sequestrati nell’ottobre 2023 dalla Guardia di Finanza di Torino a Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle, e Nicolò Fagioli, ex Juventus ora in forza alla Fiorentina. La vicenda, svelata dal Corriere della Sera, aggiunge un nuovo capitolo al crescente scandalo legato al mondo del calcio e alle scommesse non autorizzate, alimentando nuove polemiche e interrogativi sul controllo e la trasparenza all'interno del sistema sportivo italiano.I giocatori coinvolti sarebbero:Dodici calciatori passati per la Serie A tra il 2021 e il 2023, alcuni ancora attivi nel campionato italiano, risultano indagati in un’inchiesta legata a piattaforme illegali di scommesse online. L’indagine, che ha portato al sequestro di 1,5 milioni di euro, ruota attorno a Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera, ritenuti i gestori del sistema, supportati da tre amministratori di una gioielleria milanese utilizzata per gestire in modo occulto i flussi di denaro.I nomi degli atleti, emersi dall’analisi dei telefoni sequestrati a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, includono tra gli altri Florenzi, Zaniolo, Perin, McKennie, Di Maria e Paredes. Dal punto di vista penale, i calciatori rischiano sanzioni minime: una contravvenzione sanabile con un’ammenda di 250 euro.Più incerta la situazione sportiva: se verrà accertato che hanno partecipato solo a giochi come poker o blackjack su piattaforme illegali, potrebbero evitare sanzioni FIGC, come avvenuto con Zaniolo. Tuttavia, la Procura federale valuterà gli atti per individuare eventuali violazioni. Per Tonali e Fagioli, già squalificati, potrebbero esserci nuovi provvedimenti solo in caso di condotte non ancora esaminate.La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, come riporta Calcio e Finanza, trasmetterà gli atti dell'inchiesta sulle scommesse illegali alla Procura federale della FIGC per valutare eventuali profili sportivi e disciplinari.L'indagine riguarda scommesse su poker online ed eventi sportivi, ma non su partite di calcio. I calciatori coinvolti, indagati penalmente, rischiano poco: potranno chiudere la loro posizione pagando un’oblazione di 250 euro. Tuttavia, le verifiche più significative saranno quelle della giustizia sportiva. L’inchiesta milanese, derivata da quella torinese, si è focalizzata soprattutto sugli organizzatori delle piattaforme illegali e sui flussi di denaro gestiti in modo occulto.