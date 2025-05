Scommesse illegali, dal verbale di Fagioli: 'Vlahovic mi aiutò a pagare i debiti'

AFP via Getty Images

Sono scattate le prime misure cautelari ai domiciliari da parte del Tribunale di Milano per cinque soggetti coinvolti nell’indagine sulleillegali che ha interessato anche calciatori di Serie A, tra cui Sandroe, appunto, Nicolò. Con queste misure emergono anche nuovi elementi.Il centrocampista della Fiorentina risulta tra gli indagati per aver scommesso su piattaforme non autorizzate. Per tali condotte, ha già saldato il conto con la giustizia sportiva, mentre per quella ordinaria il procedimento è ancora in corso.Da un verbale reso lo scorso 24 aprile davanti ai pubblici ministeri milanesi, Fagioli ha fornito ulteriori particolari relativi all’inchiesta, partendo dalla menzione di Dusan Vlahovic e di un bonifico da 100mila euro alla gioielleria Elysium.

"VLAHOVIC SALDÒ IL MIO DEBITO" – “Ricordo che anche Vlahovic, che all’epoca era un mio caro amico, quando militavamo insieme nella Juventus, si era fatto carico di versare 100mila euro per coprire una mia esposizione debitoria, senza acquistare nulla in cambio”, riporta Calcio e Finanza.I FINANZIAMENTI – Fagioli ha spiegato: “Chiesi un aiuto economico a Gatti, Dragusin e ad altri. Dicevo loro di effettuare un bonifico a Elysium promettendo che avrebbero ottenuto un piccolo ritorno, che coprivo io, e dopo qualche mese restituivo tutto”.I DEBITI RESIDUI – Alla domanda dei magistrati su eventuali debiti ancora attivi con gli scommettitori, ha risposto: “Al momento dell’interrogatorio a Torino avevo ancora circa 400 o 500mila euro di debiti, ma da allora nessuno ha più chiesto il saldo”."NON COINVOLGEVO COLLEGHI" – Infine, rispetto a un’accusa specifica, Fagioli ha chiarito: “Non ero io a coinvolgere altri giocatori, erano loro a chiedere di poter partecipare. Io mi limitavo a fornire il contatto di De Giacomo”. Riguardo a Raoul Bellanova, ha aggiunto: “In quel caso ottenni solo 5mila euro di credito aggiuntivo sul sito. È stato l’unico episodio in cui ho ricevuto un bonus. Non ho mai tratto profitto economico da questa attività”.