L'inchiesta della Procura di Torino su un giro di scommesse illegali ha coinvolto anche il calcio e in particolare tre giocatori indagati, ovvero Fagioli, Zaniolo e Tonali. Come riferisce Sky Sport, ci sono altri nomi di giocatori che potrebbero essere coinvolti ma dalla procura al momento non c’è l’intenzione di emettere altri avvisi garanzia.