Gazzetta - Scommesse su siti illegali, Fagioli al centro dell'indagine: 'peggiore di Tonali, deposizioni meno sincere'

Getty Images

Caso scommesse, cosa rischiano Fagioli e Tonali

Le scommesse illegali tornano a scuotere il mondo del calcio. Tanto che sono ben dodici i calciatori di Serie A (o comunque tali tra dicembre 2021 e ottobre 2023) indagati per le puntate, conancora al centro perché promuovevano anche l'attività e raccoglievano nuovi seguaci, oltre ad esserne protagonisti in prima persona. Molto più periferico il ruolo degli altri dieci che hanno "solo" giocato online: tra di loro, come già emerso ieri, anche gli juventini Mattia Perin e Weston McKennie.

Il ritratto che emerge di Fagioli

La mossa di Chiné

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Fagioli e Tonali (che in teoria rischiano fino a tre mesi di arresto o un'ammenda) sono indagati sia per aver usato le piattaforme illegali sia perché erano: in sostanza facevano pubblicità ai giochi tra i loro conoscenti, molti del quali calciatori professionisti. Per questo, in alcuni casi, ricevevano bonus sul propri conti di gioco oppure una decurtazione del loro debito. Il fatto che abbiano giocato è noto: entrambi hanno già pagato a livello sportivo. Questa nuova inchiesta milanese però rivela il coinvolgimento degli altri giocatori e il sistema legato alla gioielleria(dove ha versato del denaro anche Dusan Vlahovic , che comunque appare completamente estraneo all'indagine).Non solo, a tre degli indagati (non calciatori) si contesta il riciclaggio (articolo 648 bis), fattispecie molto grave su cui è il caso di tenere gli occhi aperti. Una nota a margine:. Gli inquirenti sottolineano come le sue deposizioni siano state meno sincere:. È in discussione la veridicità delle frasi di Fagioli sull'acquisto di alcuni orologi alla Elysium e sul compensi ricevuti per aver fatto da tramite con altri calciatori.I 10 tesserati per club di A sono indagati per aver giocato sulle piattaforme illegali, dove a volte venivano creati tavoli da poker dedicati, stanze chiuse a cui si accedeva con una password. Lo stesso accade ad altri calciatori meno conosciuti e al tennista Matteo Gigante, oggi 206 del mondo. Nessuno di loro ha scommesso sul calcio. Dal punto di vista penale, rischiano poco: la contravvenzione può essere sanata pagando appena 250 euro. Il procuratore della Figc,, si è già attivato per chiedere gli atti. Se venisse confermato che i dieci non hanno scommesso sul calcio, non sarebbero sanzionabili. Per Tonali e Fagioli invece è molto remota l'ipotesi che si riapra un'indagine sportiva, visto che sono già stati condannati per aver scommesso, come da loro stessi confessato. Di Maria e Paredes sono stati i primi a commentare, con la stessa frase: "Voglio chiarire che mai ho fatto scommesse illegali di alcun tipo".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui