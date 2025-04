La Stampa - Scommesse, Fagioli e il ruolo di Morata: Nicolò faceva il suo nome per avere prestiti

Getty Images

Caso scommesse, cosa c'entra Morata

Il caso delleche vede ancora al centro Nicolò Fagioli , tornato a occupare le prime pagine dei giornali in questa settimana, si allarga sempre di più andando a dipingere il quadro di un ragazzo in seria difficoltà, al punto da farsi prestare. Ma come faceva? Una risposta, almeno parziale, porta dritti a Milano, all'ormai notadove il giocatore proponeva l'acquisto dia prezzi vantaggiosi da rivendere poi in fretta a un prezzo più alto.

Lo scetticismo di Zanandrea

Ed è qui che spunta anche il nome di, notoriamente amico di Fagioli ai tempi dellache però non viene citato nell'inchiesta tra i suoi finanziatori, bensì per uno "strano" ruolo esterno di procacciatore di orologi., scrive Nicolò il 12 settembre 2019 a un medico dello staff della Nazionale che accetta di dargli 10.000 euro per ripianare alcuni debiti, come scrive La Stampa. Il calciatore ventiquattrenne deve però essere più convincente con l'ex compagno nelle giovanili bianconere Gianmaria Zanandrea, come racconta ancora il quotidiano. "Allora praticamente in breve - gli spiega in un messaggio vocale il 15 agosto di tre anni fa -.E poi il negozio appena gli mandiamo i soldi si attiva per rivenderli e ci guadagniamo. Loro ci mettono dal mese al mese e mezzo per venderli a un prezzo giusto. Guarda ti mando esempio che io già da 6 mesi che lo faccio con loro. Però mi raccomando non dirlo perché Alvaro se sa che lo faccio o che lo dico ad altri si incazza di brutto e non mi fa più prendere".Zanandrea si mostra scettico: "Ma è sicura come cosa?". Subito lo rassicura Fagioli: "È un negozio Rolex non può fare cagate. Non ci guadagnano loro ma lo fanno perché così gli faccio pubblicità in giro e Alvaro anche". La gioielleria in questione, come detto, è la Elysium di Milano. La copertura usata da due presunti allibratori milanesi Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera per riciclare i soldi incassati dai calciatori-scommettitori.Scrive ancora La Stampa: "Zanandrea accetta la proposta, ma prende tempo sulla consegna dei soldi. "Come pensi di fare? Non perché io ho fretta ma perché io dovevo dare risposta stasera sennò li vendevano...", lo incalza Fagioli che alla fine riuscirà a farsi dare ventimila euro. Il calciatore con lo stesso schema - come emerge in una corposa annotazione depositata agli atti dell’inchiesta milanese e realizzata dall’aliquota della GdF in servizio alla procura in cui è confluito anche il precedente lavoro della Squadra mobile di Torino e della Sisco - incassa diecimila in contanti un mese dopo. Un amico di Piacenza, il paese natale di Fagioli, glieli consegna al J-hotel dopo la fine del. "Fla, qua ne abbiamo per un po’ e dobbiamo stare in ritiro. Ci tengono qua fino a domenica. Ma dove sono (i soldi, ndr) In una borsina o qualcosa?", chiede Fagioli. "Li ho nello zaino, sono andato in un bar vicino allo stadio", risponde l’amico".





