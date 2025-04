Gazzetta - Scommesse, la richiesta a Fagioli: 'Perché non mi fai prendere il buon McKennie? Sei lì che dormi...'

, insieme a Sandro Tonali, è ancora al centro dell'indagine riguardo alleche è tornata a scuotere il mondo del calcio. Il centrocampista dellaha già ammesso di aver coinvolto altri giocatori, tra avversari e compagni di squadra (allora era alla Juventus ), come scrive La Gazzetta dello Sport: "Ho indicato il sito illegale su cui effettuare scommesse online, su roulette o poker, a Zaniolo. Non ho guadagnato nulla e lui non ha utilizzato il mio account. Gli organizzatori del siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori, ma non volevo assolutamente guadagnare soldi sugli amici", le parole dell'azzurro riportate dal quotidiano.

Caso scommesse, cosa c'entra McKennie

La deposizione di Tonali

Che poi spiega ancora: "Gli inquirenti invece gli contestano quest'ultimo punto. De Giacomo, in una chat con Fagioli, parlava così a proposito del coinvolgimento di Zaniolo: "Bravo, catturalo, lavora per me", gli scriveva. "Stagli vicino che se lo catturo bene, bene bene come cliente, chiaramente poi faccio il regalo a te". E Fagioli: "Devi caricarmi perché ti porto clienti". E allora De Giacomo: "Ti carico 5k a te in omaggio, per pagarti il biglietto di stasera, visto che mi ha portato un cliente".Infine su, suo ex compagno alla Juventus: "Ma il buon Weston, perché non me lo fai prendere agli altri giochi? Sei lì che dormi...". L'ultimo appunto è sul metodo di pagamento: "Ho acquistato gioielli e orologi presso la gioielleria Elysium - ha raccontato Fagioli -. Ho comprato 15 o 20 orologi che ho ritirato, ne ho ancora tre o quattro, gli altri li ho venduti e con il ricavato ho effettuato le scommesse". Ma su questo punto i pm sospettano che ci sia stato solo un passaggio di denaro senza l'acquisto effettivo di orologi.Tonali, ora al Newcastle e seguito dalla Juventus in chiave mercato, è stato ascoltato il 17 ottobre 2023. "Non mi sono mai venduto delle partite, non ho mai scommesso su eventi particolari che potessero accadere nel corso della partita, ma scommettevo solo l'eventuale vincita di una delle due squadre. Ho cominciato a giocare quando avevo circa 17 anni ed ero nella prima squadra del Brescia". E ancora: "Scommettevo sul Milan, con esito vincente a favore del Milan. Ho scommesso anche su partite di serie minori così come su partite di campionato estero, ma mai che sapessi che fossero combinate. Scommettevo sia sul casinò online sia su ogni altro tipo di sport. Ho scommesso anche sulle partite della mia squadra e in alcuni casi in partite nelle quali stavo giocando". Il nickname di Tonali era "paolino2023": "All'inizio non superavo 20.000 euro a settimana, poi il pagamento era diventato mensile e si aggirava sul 150.000. Sono arrivato ad avere un debito verso di loro di 500.000 euro, che ho saldato (...). L'interesse era quello di farmi continuare a giocare".





