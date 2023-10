La parte più difficile è probabilmente alle spalle. Dallo shock del primo contatto con le forze dell’ordine ad oggi, per Nicolòil percorso giudiziale è quasi alle spalle. I suoi legali e il procuratore Chiné hanno trovato l’accordo per iled è solo questione di definire la tempistica: “– riporta Repubblica -, in cui il giocatore si metterà a disposizione per educare sui rischi del gioco nelle scuole, con i bambini, e nelle scuole calcio. Da definire solo la durata di questo periodo, che potrebbe incidere sulla squalifica effettiva, allungandola o riducendola di un mese.”.– senza fare nomi eccetto quello diche lo avrebbe aiutato nell’installare l’app sul cellulare -, e la sua collaborazione ha trovato riscontri. Restano, per il momento, in sospeso le posizioni dell’ex Milan e di Nicolò. Nel frattempo, la Procura di Torino non esclude nessuna ipotesi, come riporta Repubblica: “Ammonizioni sospette, pronostici azzeccati, puntate spropositate:. Vincite facili, insomma, per ripianare perdite ingenti e fagocitanti delle puntate precedenti. Mira adesso alla frode sportiva l’inchiesta della procura di Torino, che segue anche questa pista incrociando dati e risultati dei match con gli accertamenti in corso (…).. Riscontri poi devono essere fatti sulle tipologie di scommesse fatte sia da Zaniolo che da Tonali”.