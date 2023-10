L'edizione odierna di Tuttosport racconta gli ultimi sviluppi relativi al caso delleillecite che sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Mentre Nicolòha optato per un "patteggiamento" ammettendo le sue responsabilità e decidendo di collaborare al massimo con le autorità competenti, secondo il quotidiano Nicolòsta costruendo una linea difensiva atta a dimostrare come abbia puntato solo su casinò online e non su partite di calcio. Non ha ancora una strategia ben definita, invece, Sandro, che pare abbia dato la massima disponibilità alla collaborazione ma che intanto sta vivendo una fase psicologica complicata: disperato, spesso in lacrime, non si aspettava di finire in questo vortice.