Caso scommesse, ennesimo capitolo di un'inchiesta diventata ormai circo mediatico con al centro Fabrizio Corona. Ennesimo capitolo ed ennesimo flop dopo quello della comparsata in Rai. Nominati, e non era una novità,: nomi smentiti questa sera dalla Procura di Torino. Riguardo al difensore della Juventus, l'unica traccia sottolineata da Corona é quella della citazione nella deposizione di Fagioli. Per il resto, nulla di nuovo.