L'allenatore del Portogallo, Felipe Scolari, ha rilasciato delle forti dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha svelato un retroscena sull'ex fuoriclasse della Juve Cristiano Ronaldo.



'È stata dura e in quel momento è venuto a crearsi un maggior legame tra noi. Quando la notizia ci è arrivata, prima della partita contro la Russia, nessuno sapeva come dirgllielo e nessuno aveva il coraggio di farlo. Così l'ho fatto io, perché sapevo cosa significa perdere un padre . Il mio l'avevo perso qualche anno prima. È stato un momento triste ma il giorno dopo Cristiano ha giocato un grande partita ed è tornato in Portogallo. Fu lui a chiedermi di giocare, disse che non poteva fare nulla per il padre in quel momento'.