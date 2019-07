A FourFourTwo, l'ex commissario tecnico del Brasile e del Portogallo, Felipe Scolari, è tornato sul famoso taglio di capelli di Ronaldo il Fenomeno: il brasiliano lo sfoggiò nel Mondiale - poi vinto - di Corea e Giappone nel 2002. La prima reazione? Non divertita, anzi. "Mi irritò. Pensai: 'Ma come può qualcuno giocare una semifinale con quei capelli?'. I giocatori fanno cose che noi non possiamo immaginare, ma dobbiamo pensare perché l’hanno fatto e vederci qualcosa di buono: e così è successo con Ronaldo. Era ridicolo, ma segnò due gol nella finale del Mondiale e ci permise di vincere il quinto". Con il Ronaldo della Juve, invece, mai avuto grossi problemi: fu lui a lanciarlo nel Portogallo proprio nel 2002/2003.