Gaetano Scirea è stato uno dei giocatori più importanti della storia della Juventus. Una carriera intera dedicata alla maglia bianconera, ad eccezione di due stagioni all'Atalanta dov'è cresciuto. Quando si levava la divisa della Juve era solo per mettersi quella della Nazionale, con la quale nel 1982 ha vinto il Mondiale in Spagna. In bianconero sette scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Coppa Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa europea.