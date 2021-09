Il figlio Riccardo: "Vivevo la squadra quando papà mi portava insieme ai suoi compagni, ma solo in età adulta ho recuperato i video di come giocava e mi sono reso conto della sua grandezza, di giocatore completo. Oggi è impensabile che un difensore dribblasse e segnasse come faceva lui"Claudio Gentile: "Già nelle prime partitelle si vedeva che aveva le qualità del fenomeno, sembrava quasi che corresse sulle punte dei piedi e aveva un controllo di palla fantastico"Claudio Sala: "Un libero che non si limitava a difendere, ma andava anche in avanti ad attaccare. Sarebbe stato moderno anche adesso"Antonio Cabrini: "Arrivava dalle giovanili dell'Atalanta in cui giocava mezzala, quello gli ha dato le caratteristiche che poi ha messo nel ruolo di libero"Oscar Damiani: "Un precursore del calcio di oggi, aveva tempi d'inserimento e visione di gioco. Paragonabile a Beckenbauer, faceva gol o li faceva fare"Massimo Bonini: "Per gli avversari era sempre una sorpresa, all'epoca i difensori mica partecipavano al gioco. Lui dunque era il nostro vero uomo in più in campo: scalavo molto volentieri al suo posto, finiva con 5-6 gol segnati ogni anno"Massimo Mauro: "Mai espulso? Era la sua classe, sapeva già prima dove sarebbe andato il pallone. E in campo non sbagliava mai, anche per questo lo seguivano tutti"Fulvio Collovati: "Avere alle spalle uno che cancella i tuoi errori è la cosa più bella che ci sia"Bruno Conti: "Gentile mi picchiava, Scirea mai un'entrataccia. Questo fa capire il giocatore e l'uomo"Franco Causio: "Ogni tanto gli dicevo di essere più cattivo, ma con eleganza ed educazione mi faceva capire che non poteva comportarsi altrimenti"Luigi De Agostini: "Leader non vuol dire per forza sbraitare o parlare tanto, faceva capire con un gesto come ci si doveva comportare"