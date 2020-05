1









A distanza di anni, è impossibile dimenticare il grande Gaetano Scirea. Gai nasce a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 25 maggio del 1953. Cresciuto come difensore nell'Atalanta, in cui esordisce tra i professionisti nel 1972, approda ben presto alla Juventus, due anni più tardi. Resta a Torino fino al termine della propria carriera, per le successive 14 stagioni. In tutto con la maglia bianconera colleziona ben 552 presenze, con 32 gol segnati tra tutte le competizioni. E vince tutto: 7 scudetti, 2 Coppa Italia, una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale.



Ancora oggi, Scirea resta l'indimenticato capitano bianconero. Attraverso i social, i tifosi hanno voluto rendergli omaggio nel giorno del suo compleanno. Leggi i messaggi qui in basso.