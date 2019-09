Nel 1977, dopo la finale di Coppa UEFA, Carlos Ruiz Herrero, attaccante del Bilbao, aveva scambiato la maglia con quella di Gaetano #Scirea. Oggi, quella maglia è tornata a casa, allo #JuventusMuseum https://t.co/XOAVS3lHBf pic.twitter.com/uOkJrcffyq — JuventusFC (@juventusfc) September 20, 2019

E' il 1977 quando al termine della finale di ritorno della Coppa Uefa,"Gli occhi di Riccardo sorridono, appena umidi - racconta la Juve sul proprio sito -, mentre stringe il cotone blu di quella maglia di tanto tempo fa. Quando gli viene data, 42 anni dopo che suo padre la indossò in una calda serata spagnola, non la lascia più, neanche quando gli si chiede di poterla guardare meglio.Quella è la maglia della finale di ritorno della Coppa Uefa del 1977: era il 18 maggio, Riccardo sarebbe nato solo un mese dopo, quando il più grande libero del mondo la vestì per giocare al San Mamés contro l'Atletico Bilbao e per alzare il primo trofeo internazionale, suo e della storia della Juve. Quella partita finì 2-1 per i baschi, ma l'1-0 firmato da Tardelli due settimane prima a Torino bastò a vincere il trofeo. Il secondo gol spagnolo lo segnò Carlos Ruiz Herrero, non uno qualunque, ma l'ultimo giocatore del Bilbao ad aver vinto il titolo di capocannoniere. Terminata la gara non ci pensò un attimo: si diresse subito verso Scirea e scambiò la sua maglia numero 16 con lui.Così si sono incontrati, lui e Riccardo, e hanno scambiato nuovamente quelle due maglie, conservate per 42 anni con una cura e un rispetto quasi sacrali dalle signore Ana e Mariella".