Scintille a fine partita tra Federico Chiesa e l'arbitro Irrati: l'esterno bianconero l'ha accusato di averlo 'trattato male', di avergli sostanzialmente risposto non esattamente con gentilezza. A dargli manforte è arrivato anche Danilo, che non ha accettato l'atteggiamento della terna arbitrale sul gol subito dai bianconeri, siglato da Calabria: come mostrato anche dalla nostra moviola, l'azione è viziata da un fallo su Rabiot che non viene sanzionato. Nervosismo e toni alti al termine del primo tempo: che possa essere la molla per cambiare la sorte della ripresa? Staremo a vedere.