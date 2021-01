2









Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero: scontro in diretta al Club, su Sky Sport. Parte l'ex Inter: "All'Inter si mette troppa pressione, non è una squadra costruita per vincere. Ha la quarta rosa del campionato ed è forte come le altre, non di più". Lo storico capitano bianconero non ci sta: "​​Stiamo parlando di pressione? Chi è che non ha pressione? La Juve ha pressione, il Milan sta avendo pressione. La pressione ce l'hanno tutti. E' la squadra che deve vincere, l'Inter. Anche l'anno scorso poteva farlo. Io ho vissuto sempre con la Juve sotto pressione, per me è relativamente importante. Una squadra costruita come l'Inter è costruita per vincere lo scudetto. Una squadra come il Milan non era fatta per vincere lo scudetto, se non vincerà non sarà grave". Bergomi cerca di spiegare e Del Piero chiude con una battuta: "Dopo parliamo del Benevento? Cerchiamo di non mettere pressione anche a loro...".