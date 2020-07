"Zaniolo? Queste scaramucce a cosa ci stanno portando? O ci sono delle squadre dietro, oppure sono solo dicerie. Puoi avere uno screzio con un calciatore o un compagno, ma poi si chiarisce tutto. Questa questione ha dell’altro, mi sembra ci sia dell’altro… Non so se c’è una società in grado di spendere una grande cifra, forse ci sta pensando anche il calciatore”, queste le parole di Roberto Pruzzo ex bomber della Roma ai microfoni di Radio Radio.