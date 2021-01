"Conte era stato messo in croce già quando aveva collezionato otto vittorie consecutive. Lo hanno criticato anche quando vinceva perché non faceva giocare Eriksen. Quando lo ha fatto giocare non ha convinto se permettete. Il problema di fondo è uno solo. Siccome lui per la maggior parte degli interisti ha il peccato originale di essere stato juventino non va bene". Così Franco Ordine è intervenuto a Tiki Taka, scatenando il dibattito in studio.



Immediata la replica di Cruciani: "Una cretinata, basta che vinca e non importerà nulla della sua juventinità. Nessuno gli imputa il fatto di essere juventino. Non è vero. Non glielo perdona la società se perde, mica non glielo perdona il tifoso. Superiamo questa cosa dell’ex juventino. È stato in Nazionale, al Chelsea, la Juve non c’entra più niente e nessun interista lo giudica per quello, neanche il più becero. Poi se vogliamo leggere quattro stronzi sul web…".



Zazzaroni, invece, concorda con Ordine: "Ha ragione lui. Se vince glielo perdonano, se perde invece no. Ma sì che c’è questa cosa nei confronti di Conte. Prova a credermi, Cruciani. Io al giornale ho un caporedattore che è una persona intelligente, molto intelligente che non glielo perdona il fatto di essere juventino. Nella sconfitta aggiungono questo elemento".



E Cruciani chiosa: "No, ma è un cretino. Si può dire. Chi imputa a Conte il suo essere juventino è un’idiota".