Scintille negli studi di Pressing. Durante la discussione sulla Juventus di Massimiliano Allegri, Massimo Mauro ha commentato seccamente: "Nelle ultime partite della Juve è evidente che Weah va senza palla e McKennie la vuole sui piedi. Devi mettere dall'altra parte uno che va senza palla". E Ivanha interrotto così la sua presa di posizione: "Vuoi dire che Allegri non è capace. Abbiamo stabilito che tu sei più bravo di Allegri? Gli stai dando lezioni".Pronta la replica di: "Il problema lo avete voi, non sto accusando nessuno. Sto parlando di una cosa che ho visto. Contro la Lazio mi sono divertito perché vedevo sempre lo schema 'ti do la palla e vado'. Una roba semplicissima nel calcio. Weah ha quelle caratteristiche e non gioca, non so perché. Cambiaso può pure giocare ma non gli devi dare la palla sui piedi. Lo puoi lanciare solo sulla corsa. Altrimenti Locatelli fa la figura del fesso tutte le partite perché non sa a chi passarla".