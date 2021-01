Cinquanta minuti e zero gol tra Juventus e Sassuolo. Due sostituzioni già effettuate per Andrea Pirlo, soprattutto: fuori McKennie e dentro Ramsey; fuori Dybala e dentro Kulusevski. Motivo? Infortuni. Continua la sfortuna per i bianconeri, che già devono fare a meno di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro positivi al Covid e hanno appena recuperato Morata per la panchina dopo i problemi muscolari. Da capire le condizioni di Chiesa, che ha finito il primo tempo zoppicando per un intervento di Obiang (espulso).



