Scintille a Tiki Taka. Cruciani contro Auriemma, con il primo che su Juve-Napoli dichiara: "Spero in un altro rinvio per Covid. Dopo quella buffonata che avete fatto all’andata, con la Asl e tutta quella roba lì. Per Auriemma, con il Napoli ora favorito, lo spero. La Juve è distrutta e il Napoli sarebbe favorito. Asl di Torino, fammi questo regalo".