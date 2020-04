Poche ore fa in conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato del nuovo decreto e attaccato anche i ministri Salvini e Meloni, accusati di aver raccontato menzogne nelle ore precedenti. Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno poi risposto prontamente con un post su Instagram.



Prima Salvini ha tuonato dicendo: "USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica". Poi, Giorgia Meloni ha sostenuto: "BENVENUTI IN COREA DEL NORD".



Non si è fatta attendere la risposta social. Infatti sono stati molti i tweet a favore del premier Giuseppe Conte, ma anche quelli a Salvini. C'è chi festeggia per le parole di Conte contro Matteo Salvini, dichiarando questo momento. 'Uno dei più alti della politica italiana​', ma c'è anche chi sostiene il segretario della Lega Nord, accusando Conte di aver usato la tv di stato per attaccare l'opposizione.



