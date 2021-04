Scintille. Segnale, l'ennesimo, di una partita che conta tanto. Un po' di nervosismo dall'inizio, due episodi discussi, un rigore clamoroso non dato per fallo di Lozano su Chiesa e l'ultimo episodio, che coinvolge sempre il numero 22. Al 64' si allaccia con Politano, che a palla lontana lo sgambetta, come reazione a una spinta subita a palla appena scaricata. Chiesa cade, poi il faccia a faccia, con le accuse ti Politano: "Ti tuffi". Ma il calcio c'è, sotto gli occhi del quarto uomo e delle due panchine.