“Penso che l’Inter sia questa da un anno e mezzo. Non so se è sufficiente per vincere. Non credi che possa migliorare più di tanto". Così parla Beppe Bergomi, che scatena la reazione di Paolo Di Canio.



L'ex Juve e Lazio, dagli studi di Sky Sport, risponde duramente sull'Inter: “Sì, però, Beppe, scusa se ti interrompo, ma ha cinque punti in meno dell’anno scorso ed è fuori dalla Champions League, quando tutti dicevate, non io, che era la prima favorita nel girone, anche più del Real Madrid, e che era padrona della qualificazione agli ottavi. E invece è stata eliminata ai gironi. Vale tutto, ogni può dire quello che gli pare, ma oggettivamente… La vittoria del campionato può ribaltare i voti. Io a inizio Serie A ho messo Inter e Juve alla pari per vincere, per ampiezza, giocatori e allenatori. Perché altrimenti torniamo alla normalità. Tutti mettiamo Conte fra i primi allenatori del mondo".