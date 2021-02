6









Un durissimo scontro con un nuovo episodio. Ormai da tempo Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani si affrontano a Tiki taka, tra diversi, polemiche, minacce e offese. L'ultima volta era stato il conduttore de La Zanzara a minacciare il giornalista di querela, stavolta invece è stato un confronto ricco di attacchi.



Auriemma commenta: "Il rigore su Mario Rui era netto. Scamacca lo spinge. Saranno le congiunzioni astrali... Dopo la sentenza del CONI su Juventus-Napoli, si verifica questo".



Giuseppe Cruciani incalza: "Ma che stai insinuando? Che stai dicendo? Vuoi dire che non danno rigori al Napoli dopo la sentenza favorevole?".



Auriemma risponde: "Non mettermi in bocca cose che non ho mai detto! Lo stai dicendo ora tu!". E ancora: “Sarà stata sicuramente una casualità ma chissà perché certi episodi si sono registrati soprattutto dopo la sentenza del Coni che ha dato ragione al Napoli ed ha deciso di far giocare il match con la Juve“.



A quel punto Cruciani non ha usato mezzi termini: “Tu sei malato a pensare certe cose”.