nella gara contro il Cagliari continua a far discutere. Nel corso di Tiki Taka è andata in scena: il giornalista de La Zanzara sostiene che Cristiano abbia puntato il pallone sostenuto anche dalla tesi di Francesco Oppini che si chiede come mai tutti gli ex giocatori sostengono che non sia da rosso; dall'altra parte, il direttore del Corriere dello Sport insiste: "Cosa vuol dire che vuole prendere il pallone? Non puoi entrare così".