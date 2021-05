Scintille a Tiki Taka. Tutti contro tutti: il tema è Calvarese. Cruciani interviene in difesa della Juventus e spiega: "Come si fa a dire che il rigore è più grave dell'espulsione? Quando viene espulso Bentancur mancano 40'. Decisioni sbagliate sia per l'Inter che per la Juve. Cuadrado non si è buttato. Siccome penso che l'arbitro è in buonafede credo che possa aver visto la gamba di Perisic".



Mentre Pasquale Bruno, come sempre, attacca i bianconeri: “Dopo l’autogol di Chiellini si vedeva che l’arbitro non aspettava altro per dare rigore alla Juve. Non capivo se avesse fatto apposta o fosse incapace. Quando arbitrano certe squadre, si portano il pannolino certi arbitri, perché se la fanno sotto. Un incapace non può rovinare un campionato del genere. Inoltre ho visto che hanno messo 8 in pagella a Cuadrado, è la cosa grave questa. Non ho visto nessun giornale che abbia stigmatizzato quello che ha fatto”.