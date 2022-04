4









Scintille a Tiki Taka. Come spesso accade Raffaele Auriemma si è scontrato con Giuseppe Cruciani, commentando la serie di errori arbitrali di questa Serie A. Ecco le sue parole: "Dalla classifica senza errori arbitrali si conferma che Napoli e Milan dovevano lottare per lo scudetto perché erano le più forti, poi al Napoli è successo quello che è successo, ma va detto che l'Inter quest'anno è stata favorita da errori arbitrali, ne abbiamo visti di grossolani". Pronta la replica di Cruciani, ma Auriemma non molla: "Non parlo di sospetti dico errori, infortuni arbitrali. Lo diciamo sempre della Juve, quest'anno è giusto dire che errori arbitrali hanno favorito l'Inter. Non stiamo dicendo che gli arbitri hanno preso un bonifico dall'Inter o che ci siano complotti".