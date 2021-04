"Perché il Napoli non è stato invitato nella Superlega? Al momento, non possiamo sapere se da qui a poco non sarà coinvolto anche il Napoli. De Laurentiis ne parlava già nel 2015. Con il fair play finanziario certe società andavano punite, ora cercano di trovare altri introiti per indebitarsi ancora di più. Oggi la Fifa e la Uefa per avere ancora un senso devono escludere queste squadre", così Raffaele Auriemma è intervenuto a Tiki Taka. Pronte le scintille e la replica di Giuseppe Cruciani: "Ma lo facciano! Io sono favorevole alla Superlega, mica sono legate a Uefa e Fifa da trattati internazionali come nell'unione europea".