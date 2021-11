uno scontro andato in scena tra Raffaele, Massimoe Giuseppe. Il tifoso del Napoli ha innescato la polemica: "Alla Continassa c'è una bella piscina con piattaforma da 10 metri". Pronta la risposta di Mauro: "Mi dispiace dirlo, ma li ha anche il Napoli...". E poi di Cruciani: "Raffaele Auriemma pensa che i calciatori delle altre squadre siano tutti gli angeli!".Interviene ancora Auriemma: "Gli altri si buttano, ma non succede nulla". E Cruciani sbotta: "Ma non dire stron***te!". Chiambretti chiude la contesa: "Non si può andare avanti in una trasmissione con una parolaccia ogni due parole".